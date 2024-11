E' andato distrutto in un incendio un casolare situato nel comune di Belcastro nel catanzarese. L'episodio si è verificato tra sabato e domenica e sul posto sono intervenute le squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina. Nel rogo è andato completamente distrutto l'arredamento interno e si è verificato un crollo parziale del tetto di copertura con struttura in legno e laterizi. Al momento, nessuna persona si trovava all'interno del casolare. Al termine delle operazioni di spegnimento protrattesi per diverse ore, da verifiche effettuate dal personale sono stati rinvenuti elementi che non escludono l'ipotesi del dolo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione.

l.c.