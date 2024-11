A causare il rogo probabilmente un corto circuito. Le fiamme domate in pochi minuti

Un principio d'incendio ha interessato, la notte scorsa, la mensa della facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria, a Rende. I vigili del fuoco, allertati da alcuni studenti e dalla vigilanza, avrebbero accertato che a prendere fuoco, forse per un corto circuito, sarebbe stato un apparecchio per sterilizzare le posate. Le fiamme sono state domate in pochi minuti e i danni non sarebbero comunque rilevanti.