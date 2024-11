Un incendio ha coinvolto una attività commerciale adibita a ristorante e pizzeria sita lungo viale Magna Grecia nella zona Sud di Catanzaro. Le fiamme hanno interessato un frigobar all'interno del locale. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione del rogo evitando il propagarsi delle fiamme all'intero locale. Registrati danni da annerimento delle pareti nella sala del ristorante causato dal fumo nero e denso scaturito dalla combustione.

Accertamenti in corso circa l'origine dell'incendio, anche se la causa accidentale risulta la più accreditata. Non risultano danni a persone nè alla struttura del locale. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di loro competenza.