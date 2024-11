Le fiamme si sono propagate dal camino. Il proprietario non ha riportato ferite

Un incendio è scoppiato in un'abitazione in località Campagnella a Catanzaro. Le fiamme si sono propagate dal camino e estese ai mobili. Nell'abitazione al momento del rogo era presente il titolare che ha chiamato i vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto. L'uomo non ha riportato ferite e la struttura solo danni alla mobilia.