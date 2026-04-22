L’intervento dei vigili del fuoco in via Conforti con le fiamme che sono partite dal sottoscala. L’abitazione è stata interdetta per sicurezza

Momenti di paura nella tarda serata di ieri a Lamezia Terme, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Conforti, rendendo necessario un tempestivo intervento dei soccorsi.

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, con personale del distaccamento di Lamezia Terme e della sede centrale, supportate da un’autobotte per il rifornimento idrico, sono intervenute per domare il rogo sviluppatosi nel vano sottoscala di una casa disposta su due livelli. Le fiamme hanno danneggiato parte della mobilia e diverse suppellettili, mentre il denso fumo si è propagato nei locali annerendo le pareti del piano superiore.

All’interno dell’abitazione si trovava una donna che, impossibilitata a lasciare autonomamente i locali, ha trovato riparo sul balcone del primo piano. Da lì è stata raggiunta e tratta in salvo dai vigili del fuoco, che l’hanno condotta in zona sicura.

Altre quattro persone, tra cui un bambino, sono riuscite ad abbandonare l’immobile autonomamente prima dell’arrivo dei soccorritori. Tutti gli occupanti sono stati affidati al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e i necessari accertamenti, senza riportare conseguenze di rilievo.

L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito la completa estinzione delle fiamme, evitando che l’incendio si propagasse all’intera struttura. In via precauzionale, l’abitazione è stata interdetta fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e alla verifica della rete elettrica.

Gli occupanti hanno trovato temporanea sistemazione presso alcuni parenti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per gli adempimenti di competenza.