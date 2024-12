Il sindaco di San Lorenzo del Vallo, Vincenzo Rimoli, è intervenuto in prima persona ieri sera per cercare di domare un incendio divampato nella sede comunale in restauro. Avvisato dai residenti, preoccupati dal fumo nero e dall'odore acre che si alzavano da Palazzo di Città, si è precipitato sul posto. Davanti a lui, uno scenario preoccupante: le fiamme si stavano rapidamente diffondendo. Senza perdere tempo, ha immediatamente chiesto l'intervento dei Vigili del fuoco, che sono giunti poco dopo da San Marco Argentano. Nel frattempo, però, il sindaco non è rimasto con le mani in mano.

Armato di estintori, ha affrontato la situazione insieme al vicesindaco Nicola Pirace e al consigliere Francesco Cipolla. Grazie al loro pronto intervento, l'incendio è stato in parte sedato, permettendo ai Vigili del fuoco di completare l'opera una volta arrivati sul luogo.

Questa mattina il sindaco si è recato nella locale stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia e raccontare ai militari dell’arma la sequenza dei fatti di cui è stato testimone. Da una prima ricostruzione, a prendere fuoco sarebbero stati dei pannelli termici destinati al rivestimento della struttura. Il comune di San Lorenzo del Vallo, essendo ancora in fase di restyling, si presenta pertanto vulnerabile, privo di porte e finestre, e quindi facilmente accessibile. Al momento, altri dettagli non sono trapelati.