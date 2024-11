Un incendio violento divampato e propagatosi in poche ore quello che nella tarda serata di ieri ha colpito un cantiere situato in via Stretto Antico a Catanzaro. Qui la ditta Cosco Costruzioni stava realizzando un palazzo residenziale commissionato dalla società Maris Immobiliare. Le fiamme hanno danneggiato solo un cointainer utilizzato per il ricovero delle attrezzature, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha infatti evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente.

Valutata l'origine dolosa

Sull'origine del rogo ci sono pochi dubbi. Già dai primi accertamenti effettuati in serata dalle squadre dei vigili intervenute sul posto è emersa la natura dolosa. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Catanzaro, guidata da Antonino Piccione, che proprio questa mattina hanno interrogato i responsabili delle ditte per capire se il cantiere fosse stato già in precedenza destinatario di avvertimenti o richieste estorisive. Da quanto trapelato già nelle ore successive ma non confermato in effetti le due società sarebbero state attenzionate nei mesi scorsi, circostanza che farebbe pensare ad un'estorsione. Del resto, la città non è nuova a simili episodi. La scorsa estate sono state diverse le attività commerciali funestate da minacce e avvertimenti "incendiari".

