Tre baracche adibite a dormitorio sono state distrutte da un incendio scoppiato stamattina, intorno alle ore 7, per cause in corso di accertamento, all'interno della baraccopoli di San Ferdinando, occupata da migranti che lavorano come braccianti nella Piana di Gioia Tauro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco i quali hanno evitato che le fiamme si propagassero ulteriormente.



Oltre alle tre baracche adibite a dormitorio, ne sono andate distrutte altre due più piccole. Sul posto è stata rinvenuta una bombola di gpl da 5 kg. Nei giorni scorsi, nell'accampamento si erano registrate tensioni in seguito all'uccisione di Soumaila Sacko, il giovane sindacalista assassinato nella vicina San Calogero mentre prelevava, da una fornace dismessa, lamiere necessarie proprio per costruire una baracca nel campo.