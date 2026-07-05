Decisivio l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato in condizioni difficili. Sul posto anche carabinieri, Calabria Verde e il sindaco. Impossibile l'impiego dei mezzi aerei

Un incendio di vegetazione è divampato nella mattinata di oggi nelle campagne di Strongoli, nel Crotonese, arrivando a minacciare alcune abitazioni presenti nell'area interessata dal rogo.

Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnate le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina, affiancate dal personale della sede centrale di Crotone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Strongoli, gli operatori di Calabria Verde e il sindaco del Comune, che hanno seguito da vicino le attività di contrasto all'incendio.

Le squadre hanno lavorato per contenere l'avanzata delle fiamme e impedire che il rogo raggiungesse le abitazioni più esposte. Le operazioni si sono svolte in condizioni particolarmente difficili a causa del forte vento, che ha alimentato il fronte di fuoco, e degli spazi ristretti che hanno reso più complesso l'intervento dei mezzi di soccorso.

Proprio il vento intenso e la ridotta distanza tra le fiamme e le case hanno impedito l'impiego dei mezzi aerei, rendendo necessario l'intervento esclusivo delle squadre a terra.

L'azione coordinata dei soccorritori ha comunque consentito di mettere in sicurezza le abitazioni minacciate e di evitare che l'incendio provocasse conseguenze più gravi.

L'episodio conferma come la lotta agli incendi di vegetazione e boschivi sia particolarmente impegnativa in questo periodo dell'anno, complice il mix di alte temperature, vento e condizioni meteorologiche favorevoli alla rapida propagazione delle fiamme.