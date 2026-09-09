Il rogo ha coinvolto un capannone con ceramiche e materiali da costruzione. Nessun ferito, sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio ha distrutto un deposito di ceramiche e materiale da costruzione a Rende, su via Cristofaro Colombo, in località Settimo. Le fiamme originate forse da un corto circuito, non vi sono infatti elementi che possano far ritenere il rogo doloso e non accidentale, hanno rapidamente avvolto il capannone costruito con travi di legno al cui interno erano collocati anche dei materiali plastici facilmente infiammabili.

Il rogo ha coinvolto un capannone con ceramiche e materiali da costruzione. Nessun ferito, sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco

Non ci sono feriti. Sul posto operano due squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono scattate tempestivamente e hanno evitato che l'incendio, anche in virtù, delle alte temperature che si registrano in queste ore, potesse propagarsi. Danneggiati inoltre due veicoli parcheggiati nelle vicinanze.