Le indagini dei Carabinieri hanno ricostruito l'accaduto attraverso sopralluoghi e filmati, portando alla denuncia del presunto responsabile

Il 30 giugno, in località Calalunga di Montauro (Catanzaro), un cumulo di sterpaglie è stato dato alle fiamme in pieno giorno, creando una situazione pericolosa, tenuto conto anche della presenza di auto e camper nelle vicinanze. La segnalazione è arrivata ai Carabinieri della Stazione di Gasperina, che hanno immediatamente avviato approfonditi accertamenti anche sulla base di un video diventato virale.

Le indagini

Nella circostanza le fiamme sono state subito domate a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco. La meticolosa attività investigativa dei Carabinieri ha anche riscostruito l’intera dinamica degli eventi. Una ricostruzione fatta di sopralluoghi, analisi tecniche e soprattutto di visione filmati di videosorveglianza.

Le telecamere della zona, infatti, non hanno lasciato spazio ai dubbi. Dalle immagini si vede chiaramente un uomo giungere in auto e avvicinarsi a piedi ai cumuli di rami. Lo si vede poi chinarsi e appiccare il fuoco. Un gesto in grado di mettere a rischio l’area di parcheggio, ove erano presenti anche autovetture e un camper.

Da quella sequenza di immagini è scaturita l’individuazione dell’uomo, un 49enne del posto, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di incendio doloso.