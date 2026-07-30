La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4.10 sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che - secondo quanto appreso - sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali.

Sul posto è in corso l'intervento dei tecnici di Rfi, assieme a quello dei vigili del fuoco. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazioni di alcuni treni dell'Alta Velocità, con rallentamenti fino a 120 minuti. Alcuni treni Regionali sono stati deviati via Nogara, Monselice, Isola della Scala, ed è stato attivato un servizio con corse bus. In mattinata la circolazione è ripresa.

Le deviazioni interessano le Frecce dei collegamenti Venezia-Milano, Venezia-Torino, Milano-Udine e viceversa. I convogli vengono instradati da Padova a Verona sul percorso alternativo via Castelmaggiore, e non fermano a Vicenza. I passeggeri diretti o in partenza da Vicenza possono proseguire il viaggio con i bus del servizio sostitutivo; a Padova; quelli diretti a Treviso Centrale, Conegliano, Pordenone e Udine possono utilizzare da Venezia Mestre i primi treni utili, così come quelli in partenza da Verona Porta Nova, Peschiera del Garda e Brescia, rivolgendosi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.