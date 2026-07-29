Costa tirrenica ancora assediata dalle fiamme. L’assessore al Turismo di Diamante Bartalotta loda l’impegno di chi è in prima linea contro i roghi: «Avete la gratitudine di tutta la comunità»

Prosegue l'emergenza incendi sulla costa tirrenica cosentina. Da ore un vasto rogo interessa l'area collinare al confine tra i territori di Diamante e Belvedere Marittimo, impegnando senza sosta squadre antincendio e soccorritori nelle operazioni di spegnimento.

Le parole di Bartalotta

A fare il punto sulla situazione è l'assessore al Turismo del Comune di Diamante, Francesco Bartalotta, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha espresso vicinanza a quanti sono impegnati a fronteggiare l'emergenza.

«Sono ore difficili per la Calabria», scrive Bartalotta, sottolineando come «la costa tirrenica sia ancora nella morsa degli incendi». L'assessore evidenzia il lavoro svolto dagli operatori impegnati sul campo, ricordando che «l'odore acre del fumo racconta solo in parte lo straordinario impegno di chi sta difendendo la nostra terra».

Gli aiuti

Nel suo intervento, Bartalotta rivolge un sentito ringraziamento a Calabria Verde e al servizio Antincendio Boschivo (AIB), ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell'Ordine, alla Protezione Civile, ai volontari e a tutti coloro che stanno operando senza sosta per contenere le fiamme.

«Il loro sacrificio, la loro dedizione e il loro senso del dovere meritano il rispetto e la gratitudine di tutta la comunità», conclude l'assessore.

Ore difficili

Le operazioni di spegnimento proseguono mentre si continua a monitorare l'evoluzione del fronte del fuoco, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'area e limitare i danni al patrimonio ambientale.