«Nuovo colpo alla criminalità a Cetraro. L’operazione condotta dai Carabinieri ha portato oggi a otto persone indagate, confermando l’attenzione dell’Arma dei Carabinieri su un territorio che da anni chiede sicurezza e legalità». A commentare l’azione è il segretario generale aggiunto del Sim Carabinieri, Antonio Aprile, che plaude all’intervento.

«Quella di oggi è un’operazione importante – ha dichiarato – perché segna una svolta nel contrasto all’illegalità. Cetraro deve tornare a essere la città turistica che era, e per farlo servono più uomini e un presidio stabile dei Carabinieri».

Aprile ha ricordato come la situazione della caserma, rimasta invariata per anni, abbia rappresentato un freno per il territorio: «Oggi con l’approssimarsi dell’apertura della nuova sede e con la richiesta di ulteriori rinforzi, si apre finalmente una fase nuova. È un segnale forte per l’intera costa tirrenica, che ha bisogno di sicurezza per crescere e svilupparsi».