Nei manifesti, affissi sulle pareti del Tribunale, definiti legali “barboni” e pentiti inattendibili. Al vaglio degli inquirenti le immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili

Alcuni volantini denigratori contro avvocati cosentini e pentiti coinvolti nel processo di 'ndrangheta "Apocalisse" sono stati affissi, nella notte, sulle pareti esterne del tribunale di Cosenza e su quelle dei palazzi vicini. La scoperta è stata fatta questa mattina dalle guardie giurate. La polizia municipale ha già provveduto alla rimozione e al sequestro dei volantini, in cui si definivano i legali "barboni" e si parlava dell'inattendibilità dei pentiti. La visione delle riprese degli impianti di sorveglianza potrebbe far scoprire chi li ha affissi. La prossima udienza del processo, in cui e' imputato anche Marco Perna, dell'omonima storica cosca cosentina, si terrà il 17 maggio prossimo.