A seguito delle notizie pubblicate sulla chiusura delle indagini riteniamo opportuno specificare che il Gruppo era ed è totalmente estraneo alla vicenda

A seguito delle notizie pubblicate sulla chiusura delle indagini per l’inchiesta “Camaleonte” riteniamo opportuno specificare che la Pubbliemme era ed è totalmente estranea ai fatti. L’indagine - che verte su questioni di natura fiscale – non coinvolge nessuna delle aziende del nostro Gruppo. Comprendiamo che evocare il Gruppo Pubbliemme o insinuare il coinvolgimento in qualsivoglia inchiesta possa dare visibilità a qualche pezzo di cronaca giudiziaria, tuttavia, si tranquillizzino e si rassegnino coloro che immaginano un nostro imbarazzo relativamente a inchieste di natura fiscale che possano aver coinvolto aziende con le quali abbiamo intrattenuto rapporti squisitamente ed esclusivamente commerciali. I rapporti commerciali del Gruppo Pubbliemme sono tutti trasparenti e tutti tracciati.



CdA Gruppo Pubbliemme

LEGGI ANCHE:

Inchieste e informazione, la verità su queste foto





Il giornalismo dell'insinuazione non fermerà il buon giornalismo