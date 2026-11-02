Il consigliere comunale dimissionario di Corigliano-Rossano, difeso dall'avvocato Aldo Zagarese, ha risposto alle domande del giudice. Il legale ha già presentato richiesta di revoca della misura cautelare

È stato interrogato anche Piero Lucisano, consigliere comunale dimissionario di Corigliano-Rossano, coinvolto nell'operazione antimafia Ginestra e attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. L'esponente politico, assistito dall'avvocato Aldo Zagarese, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, Lucisano ha avuto modo di fornire la propria versione dei fatti rispetto alle contestazioni formulate dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

Il difensore ha già avanzato richiesta di revoca della misura cautelare, chiedendo una nuova valutazione dei presupposti che hanno portato all'applicazione degli arresti domiciliari.

Lucisano è indagato per voto di scambio politico-mafioso in concorso con Antonio Mingrone, nell'ambito di una presunta intesa elettorale legata alle amministrative del giugno 2024. Secondo l'ipotesi accusatoria, il sostegno elettorale sarebbe stato collegato alla promessa di un'opportunità lavorativa.

Eletto nel 2024 nella lista civica Uniti per Corigliano-Rossano con 800 preferenze, Lucisano era risultato il candidato più votato della coalizione di centrodestra. Dopo il coinvolgimento nell'inchiesta, ha formalizzato le dimissioni dal Consiglio comunale.

L'interrogatorio si inserisce nelle attività giudiziarie successive all'esecuzione delle misure cautelari dell'operazione Ginestra, che ha interessato anche il sindaco sospeso Flavio Stasi e altri indagati.

Si attende ora la decisione del giudice sulla richiesta avanzata dalla difesa. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e per Lucisano vale il principio della presunzione di innocenza.