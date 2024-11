L’operazione nell'ottobre scorso ha decapitato il “Locale di Belvedere Spinello” che controllava il territorio a cavallo tra le province di Cosenza e Crotone

I sostituti procuratori della Dda di Catanzaro Domenico Guarascio e Fabiana Rapino hanno chiuso le indagini a carico di 50 persone coinvolte nell'inchiesta "Six Towns", che nell'ottobre scorso ha decapitato il "Locale di Belvedere Spinello" che controllava il territorio a cavallo tra le province di Cosenza e Crotone.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso (sia in termini di appartenenza che di concorso esterno), omicidio, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsioni, favoreggiamento in favore di latitanti, ricettazione, violazioni in materia di armi. Le indagini hanno fatto luce su 6 omicidi e un tentato omicidio. Al vertice dell'organizzazione vi sarebbe Agostino Marrazzo con "funzioni - per i pm - di direzione delle attività criminali". Concorso esterno è invece l'accusa per Rosario Antonio Aiello ex sostituto commissario della polizia di Crotone ora in pensione che secondo l'accusa avrebbe fornito agli uomini del clan notizie riservate. (Ansa)