Hanno optato per il rito abbreviato tutti i 27 imputati nel processo scaturito dall'inchiesta istruita dalla Dda di Catanzaro denominata The Keys messa a segno dal comando provinciale dei carabinieri di Catanzaro su una presunta associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L'inchiesta

Il gup del Tribunale di Catanzaro ha ammesso tutte le posizioni degli indagati accusati a vario titolo anche di porto e detenzione di armi clandestine, danneggiamento, con l’aggravante di aver indotto minorenni a commettere tali reati. Ammessi a rito abbreviato:

Davide Andreacchio, 1993, Soverato Sebastiano Azzolino, 1982, Catanzaro Raffaele Campagna, 1991, Thun, Svizzera Rocco Colubriale, 1998, Soverato Francesco Cosentino, 1995, Soverato Shara Cuoci, 1987, Soverato Angelo Gagliardi, 1995, Soverato Cosimo Gagliardi, 1960, Guardavalle Raffaella Gagliardi, 1982, Catanzaro Domenico Geracitano, 2001, Soverato Mattia Guido, 1993, Lamezia Terme Anthony Lo Piccolo, 1987, Stati Uniti Giulio Lo Piccolo, 1985, Stati Uniti Alessandro Martello, 1991, Soverato Marco Maugeri, 1986, Acireale Gianluca Menniti, 1999, Soverato Salvo Gregorio Mirarchi, 1991, Soverato Saverio Mirarchi, 1986, Chiaravalle Centrale Luigi Origlia, 1988, Soverato Giuseppe Ranieri, 1989, Catanzaro Marco Rei, 1989, Serra San Bruno Giuseppe Riitano, 1995, Soverato Fabio Romeo, 1984, Catanzaro Francesco Giuseppe Russo, 1990, Soverato Marco Ussia, 1999, Soverato Nicola Voci, 1991, Soverato Vincenzo Voci, 1994, Catanzaro.

L’indagine, diretta dalla Procura Distrettuale di Catanzaro e condotta dai carabinieri della Compagnia d Soverato a partire dal 2019, aveva consentito di individuare una specifica organizzazione malavitosa dedita alla gestione dell’attività di spaccio di cocaina e marijuana nell’area del basso ionio-catanzarese, con proiezioni nella limitrofa provincia di Reggio Calabria. Inoltre, avevano permesso di ricostruire i collegamenti di alcuni degli indagati con i vertici della cosca di ‘ndrangheta “Gallace”, attiva in provincia di Catanzaro, con proiezioni nel Lazio, in Toscana e in Lombardia, funzionali al rafforzamento della capacità operativa del sodalizio. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Vincenzo Cicino, Vittorio Ranieri, Salvatore Staiano, Reno Andricciola, Giuseppe Vatrano e Piero Chiodo.