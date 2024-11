Il sinistro avvenuto al bivio di una nota discoteca ha coinvolto anche altri tre ragazzi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e le ambulanze per il soccorso

Un morto e tre feriti per un incidente avvenuto all'alba a Borgia. I ragazzi, a bordo dell’auto, avrebbero perso il controllo del mezzo finendo contro un muro. Le condizioni del conducente, Thomas Costanzo e di una ragazza erano apparse sin dal primo momento molto gravi. Il giovane è deceduto in ospedale a Catanzaro, nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai medici.





Il sinistro si è verificato al bivio di una nota discoteca. L’età dei feriti è compresa tra i 20 e 21 anni. Sul posto per mettere in sicurezza l'auto e il tracciato stradale sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una del comando provinciale, una proveniente dal distaccamento di Soverato.

Luana Costa