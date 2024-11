Oltre ai sanitari del 118, sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura che perdeva liquidi dal vano motore

Incidente ieri a tarda sera a Isola Capo Rizzuto, lungo la strada provinciale 47. Un'auto su cui viaggiavano padre (classe 1971) e figlio (del 2001) è finita fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai due malcapitati.

Allertati anche i vigili del fuoco. Sul posto è arrivata una squadra del distaccamento di Sant’Anna, il cui intervento è valso al controllo e messa in sicurezza dell’autovettura in precario stato di equilibrio a bordo strada con perdita di liquidi dal vano motore ed alla zona circostante. Sul posto per i rilievi del caso anche i carabinieri.