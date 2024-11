Il sinistro si è verificato nel sottopasso di via Gioacchino da Fiore. Disagi per la viabilità

Un incidente stradale si è verificato questa mattina nel sottopasso di via Gioacchino da Fiore, centro abitato di Catanzaro. L’auto coinvolta, una Fiat Coupé che transitava in direzione Sud della città, probabilmente a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia, finiva in testacoda andando ad impattare contro le pareti del sottopasso. A bordo il solo conducente che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sede e le forze dell’ordine. Disagi per la viabilità. Il sottopasso attualmente è chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.