È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi lungo la

strada statale 109 bis “della Piccola Sila” a Catanzaro. Il sinistro si è verificato lungo la tangenziale ovest ed ha coinvolto tre autovetture. La vittima, Maurizio Ferrara, 63 anni, segretario generale della Camera di commercio. L'uomo ha perso il controllo del mezzo, forse a causa di un malore.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, polizia, carabinieri e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Una donna ferita è stata trasferita in ospedale.