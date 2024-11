Un incidente stradale si è verificato questa mattina sulla strada statale 280 in direzione Catanzaro all'altezza dello svincolo di Marcellinara. Per cause ancora in corso di accertamento due vetture si sono scontrate. Si tratta di una Peugeot e di un furgone che sono entrate in collisione al restringimento della carreggiata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per effettuate gli accertamenti e l'Anas per ripristinare la viabilità. Disagi si sono registrati alla circolazione