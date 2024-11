Sono due le vetture coinvolte nello scontro: una Lancia Y e una Audi A3. Sul posto il personale del Suem118 per le cure del caso e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del sito

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata sul viadotto Tangenziale Ovest a causa di un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in un tamponamento, una Lancia Y ed una Audi A3. A bordo nella prima vettura un nucleo familiare (marito, moglie e due bambini) mentre nell'Audi il solo conducente. Le persone coinvolte, tutte ferite in modo lieve, sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale per ulteriori controlli.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture nonché a dirigere il traffico in attesa degli enti preposti. Disagi per la viabilità.