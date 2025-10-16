È successo in località Santa Croce, nel centro storico. I due occupanti sono ricoverati con prognosi riservata

Grave incidente la scorsa notte a Corigliano Rossano, nel centro storico di Corigliano, in località Santa Croce. Un’auto con a bordo due uomini stranieri è uscita di strada ed è precipitata in un burrone. L’impatto è stato violento.

I soccorritori, giunti sul posto insieme ai carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, hanno lavorato a lungo per estrarre i feriti dalle lamiere. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale: le loro condizioni sono gravi e la prognosi resta riservata.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. I militari stanno ricostruendo la dinamica per capire se alla base della perdita di controllo ci siano la velocità, un malore o altre circostanze.