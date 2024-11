Il violento impatto si è verificato nel quartiere Perla Jonica del borgo marinaro. Uno dei ragazzi è attualmente in prognosi riservata. Tensione e caos durante i soccorsi.

Ieri sera, nel quartiere Perla Jonica di Schiavonea, un grave incidente l'intera area residenziale. Un'automobile e una moto 125cc, su cui viaggiavano due giovani, si sono scontrate violentemente, causando gravi ferite ai motociclisti. Un forte boato ha scosso l'intero quartiere, richiamando immediatamente l'attenzione dei residenti. Accorsi sul luogo dell'incidente, i presenti hanno prestato i primi soccorsi ai due giovani, in attesa dell'arrivo delle ambulanze. Secondo le prime ricostruzioni, l'impatto è stato devastante, lasciando i ragazzi in condizioni critiche.

All'arrivo dei soccorsi, la situazione è rapidamente degenerata. La tensione era palpabile tra i presenti, con momenti di caos e agitazione mentre i soccorritori cercavano di stabilizzare i feriti. Alcuni testimoni hanno descritto un'atmosfera carica di ansia e preoccupazione, rendendo complesso l'intervento immediato delle ambulanze. L'intervento dei carabinieri è stato necessario per ristabilire la calma e permettere ai sanitari di operare in sicurezza. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza al presidio sanitario di Rossano. Uno dei ragazzi è attualmente in prognosi riservata, mentre le condizioni di entrambi sono state giudicate gravi ma stabili.