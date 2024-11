Una bambina ucraina di 5 anni è morta travolta da un’automobile a Crotone. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’autovettura di media cilindrata avrebbe travolto 3 pedoni, i quali stavano in località Cantorato di Crotone ai margini della carreggiata destra in direzione SS. 106.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di questa sera. La bimba era tra i rifugiati da poco giunti a Crotone.

Sul posto sono già intervenuti, oltre ai militari dell'Arma, anche il personale del 118, il medico Legale e i vigili del fuoco. Il conducente del veicolo, maschio, crotonese, 45enne, è stato condotto in ospedale, al pronto soccorso, per l'espletamento degli opportuni accertamenti medici ed etilometrici.

L'area dell'incidente, dicono i militari dell'Arma, è servita da illuminazione pubblica funzionante. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. La bimba era accompagnata da una cugina e da un conoscente della cugina, tutti ucraini giunti di recente in Italia. Solo il conoscente è rimasto ferito, ma non in gravi condizioni.