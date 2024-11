La piccola viaggiava a bordo di una moto condotto dal compagno della madre che era andato a prenderla all'uscita di scuola. Indagini in corso

È deceduta questa mattina all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro la bambina che nella serata di venerdì scorso era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Crotone. Annamaria Calabretta, crotonese di 8 anni, era stata trasferita al nosocomio di Catanzaro subito dopo l'incidente a causa dei gravi traumi riportati.

La piccola viaggiava a bordo di un motociclo condotto dal compagno della madre, un crotonese di 32 anni, che era andato a prenderla all’uscita di scuola, quando, per cause in corso di accertamento, la moto si è scontrata con un’autovettura Suzuky Swift condotta da V.P., crotonese di 48 anni, che era sulla stessa corsia di marcia e si apprestava a svoltare.

A causa dell'urto sia il conducente della moto che la bambina sono stati sbalzati dal mezzo e sono finiti dalla parte opposta della carreggiata sbattendo violentemente sull’asfalto: entrambi indossavano il casco. Le condizioni della bambina sono apparse subito gravissime e per questo è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Catanzaro dove questa mattina è deceduta. Le indagini sono condotte dalla Polizia locale.