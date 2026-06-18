Ancora un incidente sulla Strada Statale 18 Tirrena Inferiore. Il terzo sinistro della giornata si è verificato nel tardo pomeriggio a Diamante Sud, al confine con il territorio di Belvedere Marittimo. Per cause ancora in corso di accertamento, un centauro ha perso il controllo della moto su cui viaggiava ed è finito ai margini della carreggiata. Non è chiaro se si tratti di un incidente autonomo o se la moto si sia scontrata con un altro mezzo. Da una prima ricostruzione pare che lo scontro sia avvenuto tra la moto e un’auto guidata da una giovane del posto.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, il personale sanitario del 118 e l'elisoccorso, atterrato per consentire un eventuale trasferimento del ferito in una struttura ospedaliera adeguatamente attrezzata. Al momento non si conoscono le condizioni del motociclista.

Tre incidenti in poche ore

L'incidente di Diamante rappresenta il terzo episodio registrato oggi lungo la ss 18, in una giornata particolarmente critica per la viabilità della Riviera dei Cedri.

Già nelle ore precedenti un primo sinistro si era verificato a Santa Maria del Cedro, nel tratto della statale che attraversa il centro abitato. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento di una persona ferita.

Più drammatico il secondo incidente, avvenuto nel primo pomeriggio a Guardia Piemontese. Lo scontro tra due veicoli ha avuto conseguenze gravissime: il bilancio è stato di un morto e un ferito.