Una Fiat Idea, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata a Lamezia Terme in via Giovanni XXIII, nei pressi della rotatoria di via Boccioni. All’interno della vettura era presente il solo conducente che, estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco, è stato preso in consegna dal personale sanitario del suem 118 per le cure del caso e successivo trasporto presso la struttura ospedaliera.

Il tratto di strada è stato chiuso al transito per permettere la rimozione dell'auto e la messa in sicurezza della zona. Sul posto i vigili del fuoco di Lamezia Terme, polizia locale, polizia di stato e Guardia di finanza. Altra vettura coinvolta nel sinistro una Lancia Musa che era in transito. Ha riportato solo lievi danni sulla parte anteriore.