È di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto in via Murat nel comune di Lamezia Terme. Due le vetture coinvolte una Bmw 318 ed una Fiat 500. Quest'ultima a seguito dell'impatto si è ribaltata.

Due le persone rimaste ferite che, soccorse dal personale sanitario del 118 sono state trasportate in ospedale.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede Centrale per la messa in sicurezza delle vetture in attesa del soccorso stradale e la Polizia locale per i rilievi di competenza circa la dinamica del sinistro. Chiuso il tratto stradale interessato sino al termine delle operazioni di soccorso.