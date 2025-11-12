Lo scontro si è verificato questa mattina intorno alle 7.15. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e carabinieri per stabilire l’esatta dinamica del sinistro

Alle 7:15 di questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta in via Prunia, nel comune di Lamezia Terme, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture: una Ford Ka e una Ford C-Max.

A causa del violento impatto, la Ford Ka si è ribaltata lateralmente sulla sede stradale. Due le persone rimaste ferite, affidate al personale sanitario del Suem 118 per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli coinvolti, garantendo le condizioni necessarie per il ripristino della circolazione.

Sul posto anche i Carabinieri, impegnati negli adempimenti di competenza e negli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro, tuttora in corso.