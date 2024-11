Un incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 18, nel territorio di Longobardi, in provincia di Cosenza. Rimasta ferita una donna, soccorsa e trasferita in elisoccorso in ospedale.

La dinamica del sinistro è ancora da chiarire ma in base alle prime informazioni la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo andando a finire sull'altra corsia all'imbocco di una galleria. Sul posto vigili del fuoco, Anas e 118. In particolare, i vigili hanno estratto la donna dalle lamiere consegnandola alle cure dei sanitari.

Francesca Lagoteta