Niente da fare per l'uomo alla guida della vettura. Per raggiungerlo necessario l'intervento di una squadra del Soccorso alpino e speleologico della Calabria

Incidente mortale nel pomeriggio di oggi a Longobucco, nel Cosentino. Un'auto è finita fuori strada finendo in un ripido burrone. Sul posto è intervenuto il 118 che ha provveduto ad allertare anche gli uomini del Soccorso alpino e speleologico della Calabria, per poter raggiungere la vettura.

A giungere sul luogo dell'incidente una squadra della Stazione Alpina Sila Camigliatello, che insieme all’equipe dell’elicottero del 118 - già atterrato sul posto e pronto per l’immediato trasporto in emergenza - non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo che si trovava alla guida dell'auto. Si tratta di un 72enne, S. A.. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Longobucco e i vigili del fuoco.