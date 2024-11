La tragedia avvenuta all'alba nei pressi della diga di San Giuliano. Le cause sono in corso d'accertamento

Un uomo di 49 anni, calabrese, è morto stamani, in un incidente stradale avvenuto, per cause in fase di accertamento, intorno alle ore 5.15, nei pressi della diga di San Giuliano, tra Miglionico e Matera. L'uomo era alla guida di un autoarticolato che, dopo aver sfondato il guardrail, è precipato da un viadotto. Sul posto sono intervenuti 118, Carabinieri, Polizia stradale e Vigili del fuoco.