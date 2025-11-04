Il violento impatto con un’auto e poi le fiamme, spente dall’autista dell’ambulanza con un estintore. Il più grave è un sedicenne che ha riportato un trauma cranico

Grave incidente ieri sera a Nicotera Marina. Sul lungomare si è registrato infatti lo scontro tra un’auto e una moto, con quest’ultima che ha anche preso fuoco. Ad avere la peggio i due giovanissimi a bordo della due ruote, uno di Rosarno ma entrambi residenti a Nicotera.

Uno ha riportato la frattura di un femore, l’altro un trauma cranico. Sul posto è giunta un’ambulanza dalla postazione 118 di Tropea: medico e infermiere hanno provveduto a stabilizzare i due feriti, mentre l’autista con l’estintore dell’ambulanza stessa ha spento prontamente le fiamme che si divampavano dalla moto. Nel frattempo è giunta sul posto una seconda ambulanza non medicalizzata da Polistena.

I due feriti sono stati trasportati all’ospedale di Polistena, successivamente il più grave – un sedicenne con trauma cranico – è stato intubato e trasferito al Gom di Reggio Calabria in elisoccorso.