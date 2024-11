La 39enne lascia due figli. Nello scontro tra auto, ferite altre tre persone

Una donna di 39 anni, madre di due figli, è morta la notte scorsa a Polistena in un incidente stradale. Stella Giancotta stava rientrando a casa sulla circonvallazione di Polistena a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta proprio mentre stava sopraggiungendo una Kia Ceed condotta da M.P., di 52 anni, di Melicucco.

Nello scontro la donna è morta sul colpo mentre il conducente della Kia e altre due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite e sono state ricoverate in ospedale. Non versano in pericolo di vita. Gli accertamenti ed i rilievi -riporta l'Ansa -sono stati effettuati dai carabinieri.