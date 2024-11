È accaduto ancora, è accaduto di nuovo in quel lungo rettifilo adiacente alla vasta area della famigerata ex fabbrica tessile Marlane, che in passato ha fatto registrare numerosi incidenti, molte volte drammatici. Nel pomeriggio di ieri l'incidente avvenuto a Praia a Mare, quasi nel punto in cui confina con Tortora, si è rivelato mortale. Un'auto, per motivi ancora in corso d'accertamento, ha speronato la bicicletta di un uomo che in quel momento stava pedalando sul ciglio della strada. E l'uomo, le cui iniziali sono M.M., poco dopo è morto.

Una fatalità, raccontano alcuni testimoni, una tragica fatalità che ha distrutto due vite nel giro di una manciata di secondi. Entrambi conoscevano bene quella strada e i rischi ad essa legati, perché cittadini del posto.

L'uomo in sella alla bici a causa dell'urto è caduto rovinosamente a terra, il conducente della vettura si è subito fermato per prestare soccorso, anche se in preda alla disperazione, ma le cure immediate si sono rivelate inutili.

Nella tarda serata di ieri sera ha cominciato a circolare la voce il cuore di M.M. aveva cessato di battere. La notizia è stata purtroppo confermata. Le ferite riportate, evidentemente, erano troppo gravi e profonde, esattamente come quelle dell'automobilista che in queste ore sta facendo i conti con un dolore troppo grande.