FOTO | Il sinistro si è registrato su via Pentimele. Sul posto gli agenti della polizia di Stato. Ancora in corso gli accertamenti per comprendere l'esatta dinamica dei fatti

Tragico incidente a Reggio Calabria. Erano da poco passate le ore 14 quando una coppia di fidanzati - Antonio Spinella e Maria Teresa Mento - a bordo di uno scooter stava percorrendo la via Pentimele in direzione nord. Improvvisamente, il guidatore, che non indossava il casco a differenza della donna, ha perso il controllo del mezzo e l’urto con l'asfalto è stato talmente forte che i due sono morti sul colpo. Nel punto dell'incidente la strada - che è di competenza dell'Anas - è fortemente dissestata, con grandi porzioni di pavimentazione mancanti, senza alcun cartello stradale che avverta del pericolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Al momento non sono state rese note le generalità delle vittime e sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Del grave incidente è stato anche avvisato il pm di turno presso la procura della Repubblica di Reggio Calabria.