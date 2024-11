Sul posto i vigili del fuoco del comando provincia di Reggio e la polstrada in attesa del via libera della procura per la rimozione della salma

Una donna, Giuseppa Iamundo di 53 anni, è morta in un incidente stradale avvenuto a Reggio Calabria sulla statale 106, a Bocale, nella periferia sud della città lungo un rettilineo nei pressi di una stazione di servizio.

La vittima che era sola a bordo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Punto, che si è ribaltato e non ha lasciato scampo alla conducente deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco.