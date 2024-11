L'episodio in Contrada Santa Rosa. Non si registrano feriti gravi. Traffico bloccato in entrambe le direzioni su Via Sant'Umile da Bisignano

Traffico bloccato a Rende, in contrada Santa Rosa, lungo Via Sant'Umile da Bisignano per un incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti quattro veicoli. Nella carambola, per fortuna, non si registrano feriti gravi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e gli operatori della Deam Sud per il ripristino della carreggiata. Ancora da accertare la dinamica dell’impatto.