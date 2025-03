L’impatto in via Galeno, all’incrocio con viale Michelangelo. La persona a piedi ha riportato ferite su più parti del corpo. Sul posto 118 e polizia municipale

Incidente stradale questa sera a Corigliano-Rossano, nella zona di Rossano. Un pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada in via Galeno, all’incrocio con viale Michelangelo. Secondo le prime ricostruzioni, la persona coinvolta si trovava sulle strisce pedonali al momento dell’impatto.

A seguito dell’urto, il pedone ha riportato ferite su diverse parti del corpo. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha prestato le prime cure e trasportato il ferito in ospedale per accertamenti.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Al momento non si conoscono le condizioni esatte del pedone né le cause precise che hanno portato all’investimento.

L’incrocio tra via Galeno e viale Michelangelo è una zona ad alta percorrenza, e non è il primo episodio simile che si verifica. Resta da chiarire se l’automobilista abbia avuto una distrazione o se altre circostanze abbiano influito sull’accaduto. Le indagini sono in corso.