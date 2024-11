La tragedia ieri sera in viale della Repubblica. Deceduto sul colpo il conducente. Il sindaco: «Domenica triste per tutti noi»

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a San Giovanni in Fiore, nel Cosentino. Un'auto, per cause in corso di accertamento, nei pressi di viale della Repubblica,ha perso il controllo ed è finita fuori strada, cadendo al di là di un parapetto compiendo un volo di 20 metri circa provocando la morte immediata del conducente di 28 anni.

Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore con il supporto di autogru del Comando di Crotone che hanno provveduto a estrarre il corpo dalle lamiere dell’auto e mettere in sicurezza la zona interessata dal sinistro. Presenti anche i carabinieri di San Giovanni in Fiore e il 118 per gli adempimenti di rispettiva competenza.



«È una domenica triste per tutti noi» - ha scritto il sindaco Giuseppe Belcastro in un post su facebook. «In questo momento ci stringiamo al dolore dei familiari».