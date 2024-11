Sul posto intervenuto l’elisoccorso e il personale del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo

Tragico incidente a Sellia Marina. Intorno alle 12.30, una moto e un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate nel comune del Catanzarese. Deceduto il centauro, illeso invece l’automobilista.

Sul posto intervenuto l’elisoccorso e il personale del Suem 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Oltre ai sanitari anche una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.