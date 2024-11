Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del per mettere in sicurezza il tracciato

Un incidente stradale si è verificato a Soverato nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda si è ribaltata su via Panoramica. Alla guida del mezzo vi era una signora che è riuscita ad uscire dalla vettura ed è stata presa in carico dal personale del 118 e trasportata all'ospedale di Soverato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per mettere in sicurezza il tracciato.