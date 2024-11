Il terribile impatto all'interno di una galleria. Al vaglio degli inquirenti le telecamere presenti per cercare di risalire al conducente del mezzo

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 106 in una galleria all'altezza del comune di Soverato. Da quanto è stato possibile apprendere un ciclista é stato investito ed è deceduto. Si tratta di un 65enne originario di Pisa.

Al momento sono in corso gli approfondimenti dei carabinieri della compagnia di Soverato che stanno effettuando i rilievi per risalire all'esatta dinamica del sinistro e per cercare di rintracciare l'auto pirata. Il conducente dell'auto infatti subito dopo l'impatto ha fatto perdere le proprie tracce. Al vaglio degli inquirenti le telecamere presenti.

La strada statale 106 nel tratto della galleria è chiusa al traffico, disagi si registrano alla circolazione. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato per supportare le operazioni di ripristino della circolazione.

AGGIORNAMENTO 15:10 - Anas comunica che la statale 106 è stata riaperta e la circolazione è tornata regolare.