Il tragico impatto sulla statale 18 all'altezza del bivio per lo svincolo autostradale di Santa Trada. Ad avere la peggio il conducente della due ruote

È di un morto il bilancio dell'incidente avvenuto tra le 15.30 e le 16.00 a Villa San Giovanni. Per cause in corso di accertamento, una vespa, con a bordo la vittima di circa 50 anni, si è scontrata con un suv all'altezza dello svincolo autostradale Santa Trada sulla statale 18.

L'uomo deceduto è Andrea Aricò. Alla guida dell'auto un ventenne, al momento in forte stato di shock. Sul posto i sanitari del 118, Polizia di Stato e Polizia locale. Il traffico sull'arteria ha subito rallentamenti ed è stato istituito il senso unico alternato.