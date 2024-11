È deceduta la donna coinvolta nell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nel comune di Acri, in località Gammarossa, sulla strada che conduce dal centro presilano a San Cosmo Albanese. L’auto (una Fiat Panda), per cause ancora in corso di accertamento, è sbandata ed è successivamente finita in un burrone. Oltre alla donna, in auto, anche il marito che è stato trasportato in elisoccorso, in gravi condizioni, all’ospedale Annunziata di Cosenza dove ora è ricoverato in terapia intensiva. La donna 67enne, da quanto si apprende, sarebbe deceduta ancor prima di giungere in ambulanza all’ospedale di Acri. La coppia è residente a San Cosmo Albanese. I primi ad accorgersi dell’incidente sono stati due operai di Calabria verde che stavano lavorando nei pressi del luogo dove è avvenuto e che hanno subito allertato i soccorsi e le forze dell’ordine.