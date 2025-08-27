Grave incidente questo pomeriggio nei pressi dei Laghi di Sibari, a pochi passi dall'ingresso del Museo archeologico della Sibaritide. Una donna di cui non si conoscono le generalità, dopo essere scesa dalla propria auto, è stata travolta da una moto riportando ferite gravissime.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine ma secondo le prime ricostruzioni la donna che si trovava alla guida di un'automobile ha fermato il veicolo, il tutto avveniva nella zona dove un tempo era ubicata la vecchia garitta di controllo degli accessi. Per ragioni ancora da chiarire, la donna è scesa dall'abitacolo proprio mentre sopraggiungeva una moto che l'ha investita in pieno non riuscendo a evitarla.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Locale del comune di Cassano, la PET (Postazione Emergenza Territoriale) di Cassano, la PET di Spezzano Albanese e un'ambulanza di volontari da Schiavonea.

Il conducente della moto (anche per lui non si conoscono le generalità), sebbene scosso, non ha riportato ferite significative e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ben diverse le condizioni della donna che è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale di Cosenza. La Polizia Locale è al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.